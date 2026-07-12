/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ 8 கிலோ கஞ்சாவுடன் ஒன்பது பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:27 AM
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அம்பத்துார்: ஆவடி போலீஸ் கமிஷனரகத்துக்கு உட்பட்ட அம்பத்துார் சரகத்தில், நேற்று சிறப்பு சோதனை நடந்தது.
இதில், கஞ்சா பதுக்கி விற்பனை செய்த கள்ளிக்குப்பம், மதுரை வீரன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த செல்வபாலாஜி, 22, நாவரசு, 20, ராஜா, 23, ஹேமபிரியன், 18, மற்றும் சந்தோஷ், 20, ஆகியோரை புதுார் போலீசார் கைது செய்தனர். அதேபோல், மேனாம்பேடு, கருக்கு பகுதியில், பைக்கில் கஞ்சா கடத்தி வந்த ஸ்ரீகாந்த், 21, டில்லிபாபு, 19, கொரட்டூர் ரெட்டி தெருவில், அரவிந்த், 30, மகாவிஷ்ணு, 21, என நான்கு பேர் சிக்கினர். அவர்களிடம் 8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
கைது செய்யப்பட்ட ஒன்பது பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.