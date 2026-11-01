வடமாநில விரைவு ரயில்கள் கும்மிடியில் நின்று செல்ல கோரிக்கை
வடமாநில விரைவு ரயில்கள் கும்மிடியில் நின்று செல்ல கோரிக்கை
UPDATED : அக் 31, 2026 05:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:36 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: சென்னையில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி மார்க்கமாக வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் விரைவு ரயில்கள், கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வடமாநில தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையம், புறநகர் மின்சார ரயில்களின் முனையமாகும். அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், 37 கோடி ரூபாய் செல்வில், கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையத்தை நவீன மயமாக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள, 400க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகளில், ஒடிசா, பீஹார், மேற்கு வங்கம், மத்தியபிரதேசம், உத்திரபிரதேசம், ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட வடமாநிலத்தை சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை பார்த்து வருகின்றனர்.
அவர்களில் பலர், குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு முறை சொந்த ஊருக்கு செல்லும் போது, 45 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் செல்ல வேண்டும். அங்கு அவர்கள் ஏறும் விரைவு ரயில்கள் அனைத்தும் கும்மிடிப்பூண்டி மார்க்கமாக வடமாநிலங்களுக்கு செல்கின்றன .
ஆகவே வடமாநிலத்தவர்களின் சிரமத்தை கருதி, கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையத்தில் நின்று சென்றால், அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதன் மூலம், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில், கூட்ட நெரிசலும் தவிர்க்க முடியும்.
அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் தரம் உயர்த்தப்பட்டு வரும் கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையத்தில், விரைவு ரயில்கள் நின்று செல்ல தென்னக ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வடமாநிலத்தவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.