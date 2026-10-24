பணியின் போது டீசல் திருட்டு வடமாநில நபர் சிக்கினார்
பணியின் போது டீசல் திருட்டு வடமாநில நபர் சிக்கினார்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:27 PM
திருத்தணி: திருவள்ளூரில் இருந்து திருப்பதி வரை, தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இப்பணிகளை, தனியார் நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிறுவனத்தில், ‘ரோடுரோலர்’ ஆப்பரேட்டராக, உத்திர பிரதேச மாநிலம், ஜவாரிபாத் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜு கேசரி, 30, என்பவர் வேலை செய்து வந்தார்.
இவர், திருத்தணி அடுத்த முருக்கம்பட்டு பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில், தேசிய நெடுஞ்சாலையின் ஓரமாக ரோடுரோலரை நிறுத்தி, அதிலிருந்து, 60 லிட்டர் டீசலை திருடினார்.
இதைக் கண்ட தனியார் நிறுவன மேலாளர் லட்சுமி நாராயணன், ராஜு கேசரியை பிடித்து, திருத்தணி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார்.
இது குறித்து தனியார் நிறுவன மேலாளர் லட்சுமிநாராயணன் கொடுத்த புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த போலீசார், ராஜு கேசரியை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.