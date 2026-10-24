வயல்வெளியில் கிடைக்கும் காளான்கள் அனைத்தும் உண்ண உகந்தவை இல்லை: அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் எச்சரிக்கை
வயல்வெளியில் கிடைக்கும் காளான்கள் அனைத்தும் உண்ண உகந்தவை இல்லை: அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
பொன்னேரி: “மழைக்காலத்தில் வயல்வெளிடில் கிடைக்கும் காளான்கள் அனைத்தும் உண்ண உகந்தவை இல்லை,” என, பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் அனுரத்னா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பொன்னேரி அடுத்த பெரிகரும்பூர் கிராமத்தில், இரு தினங்களுக்கு முன், விவசாய பணிகளுக்காக வந்திருந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள், வயல்வெளியில் கிடைத்த காளான்களை பறித்து சமைத்து சாப்பிட்டனர்.
காளான்களை சாப்பிட்ட, 12 பேருக்கு வாந்தி, மயக்கம் என, திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. உடனடியாக, அவர்கள் பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, இரு தினங்கள் சிகிச்சை பெற்று நலமுடன் திரும்பினர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் அனுரத்னா கூறியதாவது:
மழைக்காலம் என்பதால், காளான்கள் நிறைய முளைத்திருக்கும். அவற்றை சுத்தமான காளான் என நினைத்து, அவற்றை பறித்து சமைத்து உண்ண வேண்டாம்.
காளான்கள் அனைத்தும் உண்ண உகந்தவை அல்ல. அவற்றில் பல, விஷத்தன்மை உடையவை. அவற்றை உண்பதால், ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு பாதிப்பு உண்டாகும். அதனால், கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
வடமாநில தொழிலாளர்கள் 12 பேர், வயல்வெளியில் கிடைத்த காளானை சாப்பிட்டு பாதிப்பிற்கு ஆளாகி, சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்தனர்.
இதுபோல், எல்லா நேரமும் நமக்கு சாதகமான சூழல் இருக்காது. எனவே, பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.