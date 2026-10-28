மழை பாதிப்பு குறித்து புகார்கள் அளிக்க தொடர்பு எண் அறிவிப்பு
மழை பாதிப்பு குறித்து புகார்கள் அளிக்க தொடர்பு எண் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
திருவள்ளூர்: ‘வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, மழை மற்றும் வெள்ள பாதிப்புகள் குறித்த புகார்களை தெரிவிக்க, அவசர கால கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொள்ளலாம்’ என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி விட்டது. பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதிகளில் ஏற்படும் மழை, வெள்ளம் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க, மாவட்ட அவசர கால கட்டுப்பாட்டு அறைக்கான கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1077, 24 மணி நேரமும் இயங்கி வருகிறது.
மேலும், 94443 17862 / 94989 01077 ஆகிய வாட்ஸாப் எண்கள் வாயிலாகவும், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இயங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
மேலும், அனைத்து வருவாய் கோட்டாட்சியர்கள், வட்டாட்சியர்கள், ஊரக வளர்ச்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி துறை அலுவலர்களின் எண்களுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.