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தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்த ஒடிஷா வாலிபர் உயிரிழப்பு
தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்த ஒடிஷா வாலிபர் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 03:36 PM
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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே, தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்த ஒடிசா வாலிபர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
திருவள்ளூர் அடுத்த பெரியபாக்கம் எம்.ஜி.ஆர்., நகர் 18வது தெரு அருகே, கடந்த 1ம் தேதி, ஒடிசா வாலிபர் தீக்காயங்களுடன் கிடந்தார்.
தகவலறிந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் சுப்பிரமணி, அவரை மீட்டு, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தார்.
பின், சென்னை கே.எம்.சி., அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், கடந்த 7ம் தேதி உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, கிராம நிர்வாக அலுவலர் சுப்பிரமணி கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.