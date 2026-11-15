தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில் ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம்
தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில் ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம்
UPDATED : நவ 14, 2026 02:40 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:34 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில் தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில், இரண்டு நாட்கள் ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம் நடைபெற்றது.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில் ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம், கடந்த 12, 13ம் தேதிகளில் நடைபெற்றன. இதை, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார் தொடங்கி வைத்தார்.
பயிலரங்கத்தில் அலுவலக குறிப்புகள், வரைவுகள், செயல்முறை ஆணைகள் தயாரித்தல், மொழி பெயர்ப்பு, கலை சொல்லாக்கம், ஆட்சிமொழி வரலாறு உள்ளிட்டவை குறித்து, தமிழ் துறை பேராசிரியர்கள் பங்கேற்று பேசினர்.
கடந்த 2024ம் ஆண்டிற்கான திருவள்ளூர் மாவட்ட தமிழ் செம்மல் விருது பெற்ற ஆசிரியர் கமலக்கண்ணனுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் சாந்தி, சமூக நீதி துறை தனி தாசில்தார் செல்வம், செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் அஸ்வின் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.