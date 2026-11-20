சோழவரம் ஏரி கரையை சூழ்ந்த செடி, கொடிகள் விரிசல்களை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பதில் சிக்கல்
சோழவரம் ஏரி கரையை சூழ்ந்த செடி, கொடிகள் விரிசல்களை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 19, 2026 04:12 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:10 PM
சோழவரம்: சோழவரம் ஏரியின் கரைகளை செடி, கொடிகள் சூழ்ந்திருப்பதால், விரிசல் மற்றும் பாதிப்புகளை கண்காணிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரங்களில் ஒன்றான சோழவரம் ஏரி, 1.08 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு கொண்டது.
மழைக்காலங்களில், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் மழைநீரை ஏரியில் தேக்கி வைத்து, பேபி கால்வாய் வழியாக புழல் ஏரிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஆண்டு, மழைப்பொழிவு குறைவு காரணமாக, ஏரிக்கு நீர்வரத்தும் குறைவாகவே உள்ளது. நேற்றைய நிலவரப்படி, ஏரியில் 0.17 டி.எம்.சி., தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில், 0.57 டி.எம்.சி., இருந்தது.
இம்மாத இறுதியிலும், டிசம்பர் மாத தொடக்கத்திலும், கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சோழவரம் ஏரியின் கரைகள் மற்றும் பாதைகளில் செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதனால், ஏரியில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும்போது, கரைகளின் உறுதிதன்மை மற்றும் விரிசல்கள் இருக்கின்றனவா என்பதை, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
நீர்வளத்துறையினரின் வாகனங்கள் கரைகள் மீது பயணிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள சாலையிலும், செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ளன.
இதன் காரணமாக, கண்காணிப்பு பணிகளை நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தவிர்க்கும் சூழல் ஏற்படும். எனவே, ஏரியின் கரைகள் மற்றும் பாதையை சூழ்ந்துள்ள செடி, கொடிகளை அகற்ற, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.