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குட்கா விற்ற முதியவர் கைது

குட்கா விற்ற முதியவர் கைது

ADDED : நவ 04, 2026 06:54 PM

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ADDED : நவ 04, 2026 06:54 PM

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மப்பேடு: கீழச்சேரியில், குட்கா விற்பனையில் ஈடுபட்ட, தமிழ்ச்செல்வன், 66, என்ற முதிவரை, இன்று (நவ.,4) போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடம்பத்துார் ஒன்றியம், கீழச்சேரி பகுதியில் குட்கா விற்பனை செய்யப்படுவதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்து.

இதையடுத்து, நேற்று (நவ.,3) மாலை, மப்பேடு சப் – இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடேசன் மற்றும் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, அப்பகுதியில் தமிழ்செல்வன், 66 என்பவரது கடையில், அரசால் தடை செய்யப்பட்ட, 320 கிராம் போதைப்பாக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த மப்பேடு போலீசார், இன்று முதியவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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