நெடுஞ்சாலை பள்ளத்தால் தொடரும் விபத்து 3 மாதத்தில் ஒருவர் பலி; 5 பேர் படுகாயம்
நெடுஞ்சாலை பள்ளத்தால் தொடரும் விபத்து 3 மாதத்தில் ஒருவர் பலி; 5 பேர் படுகாயம்
ADDED : ஆக 02, 2026 04:43 AM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு - பேரம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலையின் ஒரத்துார் வளைவு பகுதியில், சாலை சேதமடைந்து ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தில் சிக்கி, விபத்துக்கள் தொடர்கின்றன. மூன்று மாதங்களில், ஆறு விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்து உள்ளனர்.
திருவாலங்காடு - பேரம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலையில், திருவாலங்காடு ரயில் நிலையம் அருகே ஒரத்துார் கிராமம் அமைந்துள்ளது.
இங்கு, தொழுதாவூர் ஏரிக்கரை அடுத்த சாலை வளைவு பகுதியில், சாலை சேதமடைந்து பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், இரவு நேரங்களில் வரும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர். மூன்று மாதங்களில் மட்டும் ஆறு விபத்துகளில், ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், ஐந்து பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.
எனவே, வாகன ஓட்டிகளின் நலன் கருதி, சாலையை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.