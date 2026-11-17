/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பைக்குகள் மோதல் ஒருவர் படுகாயம்
ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
அ நிறம் | அளவு
திருத்தணி: இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டதில், தனஞ்செழியன், 58, என்ற நபர் பலத்த காயமடைந்தார்.
திருத்தணி அடுத்த வெங்கடாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தனஞ்செழியன், 58. இவர், நேற்று (நவ.,15), தனது இருசக்கர வாகனத்தில், வெங்கடாபுரத்தில் இருந்து சத்திரஞ்ஜெயபுரம் கிராமத்திற்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது, வேலஞ்சேரி அருகே, எதிரே வந்த மற்றொரு இருசக்கர வாகனம், நேருக்கு நேர் மோதியது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த தனஞ்செழியனை, அவ்வழியாக சென்றவர்கள் மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட பின், சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.