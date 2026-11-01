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ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் பொறுப்பேற்பு
ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் பொறுப்பேற்பு
ADDED : அக் 31, 2026 04:56 PM
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ஊத்துக்கோட்டை: ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலராக யமுனா இன்று (அக்.,31) பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலராக சதீஷ்குமார் பணியாற்றி வந்தார். இவர் கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சி செயல் அலுவலராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் பேரூராட்சி செயல் அலுவலராக பணியாற்றி வந்த, யமுனா ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
இன்று இவர் பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டார்.