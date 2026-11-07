தரமற்ற களைக்கொல்லி மருந்தால் நெற்பயிர்கள் பாதிப்பு: விவசாயிகள் முதல்வர் தனிப்பிரிவில் புகார்
தரமற்ற களைக்கொல்லி மருந்தால் நெற்பயிர்கள் பாதிப்பு: விவசாயிகள் முதல்வர் தனிப்பிரிவில் புகார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:44 PM
பொன்னேரி: தரமற்ற களைக்கொல்லி மருந்தை தெளித்ததால், நெற்பயிர்களின் வளர்ச்சி பாதித்துள்ளதாக, தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவில் விவசாயிகள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
பொன்னேரி வட்டத்திற்கு உட்பட்ட கம்மவார்பாளையம், மடிமைகண்டிகை, மத்ராவேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில், சம்பா பருவத்திற்கு, 30,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் பயிரிடப்பட்டு உள்ளது. இதில், ஒரு சில கிராமங்களில் நேரடி நெல் விதைப்பு முறையில் பயிரிடப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்நிலையில், நேரடி நெல் விதைப்பு செய்யப்பட்ட விளைநிலங்களில் வளர்ந்துள்ள களை செடிகளை அகற்றுவதற்கான மருந்தை தெளித்தும், அது சரியாக வேலை செய்யாமல் நெற்பயிர்களின் வளர்ச்சி பாதித்துள்ளதாக, தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவிற்கு விவசாயிகள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
புகார் மனுவில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:
நேரடி நெல் விதைப்பு முறையில், நெற்பயிர்களுக்கு இடையே வளரும் புல், செடிகளை மட்டும் அகற்றுவதற்காக, களைக்கொல்லி மருந்துகளை தெளிப்போம். இந்த மருந்து, களைகளை மட்டும் அழித்து நெற்பயிர்களை பாதுகாக்கும்.
தற்போது தனியார் உரக்கடைகளில், களைக்கொல்லி மருந்து வாங்கி தெளித்தோம். இரண்டு முறை தெளித்தும், நெற்பயிர்களுக்கு இடையேயான களைகள் அழியவில்லை. இதனால், நெற்பயிர்களின் வளர்ச்சி பாதித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு பருவத்தின்போதும், பூச்சி மற்றும் களைக்கொல்லி மருந்துகளை வேளாண் துறையின் தரக்கட்டுப்பாடு பிரிவினர் சோதனை செய்ய வேண்டும். அதுகுறித்து, எந்தவொரு சோதனையும் மேற்கொள்ளாத நிலையில் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கிறோம்.
இதனால், விவசாயிகளுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தரமற்ற களைக்கொல்லி மருந்து தெளித்து நெற்பயிர்கள் பாதித்து வருவாய் இழப்பிற்கு ஆளாகி உள்ள விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில், தரமற்ற மருந்துகளை விற்க தடை செய்யவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.