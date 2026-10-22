வடமாநில தொழிலாளர்கள் வருகையால் நிம்மதி 1.10 லட்சம் ஏக்கரில் நெல் நடவுப்பணிகள் தீவிரம்
வடமாநில தொழிலாளர்கள் வருகையால் நிம்மதி 1.10 லட்சம் ஏக்கரில் நெல் நடவுப்பணிகள் தீவிரம்
UPDATED : அக் 09, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 09, 2026 08:16 PM
UPDATED : அக் 09, 2026 08:20 PM ADDED : அக் 09, 2026 08:16 PM
பொன்னேரி: உள்ளூரில் ஆட்கள் கிடைக்காத நிலையில், மேற்கு வங்கம், அசாம் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாய தொழிலாளர்களின் வருகையால், சம்பா பருவத்திற்கு, மாவட்டம் முழுதும், 1.10 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பில் நடவுப்பணிகளில் விவசாயிகள் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நவரை, சொர்ணவாரி, சம்பா ஆகிய மூன்று பருவங்களில், 2.47 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது.
இதில் அதிகபட்சமாக, சம்பா பருவத்தில், 1.10 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பில் பயிரிடப்படுகிறது. குறிப்பாக, பொன்னேரி வட்டத்தில் உள்ள மீஞ்சூர், சோழவரம் ஒன்றியங்களில், சம்பா பருவத்திற்கு, 45,000 ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது.
பொன்னேரி வட்டமானது, மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் நெல் பயிரிடப்படும் பகுதியாக உள்ளாது. இந்த ஆண்டு சம்பா பருவதிற்காக, தற்போது விவசாயிகள் உழவு மற்றும் நடவுப்பணிகளில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
நடவுப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு, உள்ளூரில் ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை. இதனால், ஒரு சில விவசாயிகள் இயந்திரம் மூலம் நடவுப்பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர். அதேசமயம், பெரும்பாலான விவசாயிகள், கைநடவு செய்வதையே விரும்புகின்றனர்.
பருவ மழை தீவிரம் அடையும் முன், குறித்த நேரத்தில் இந்த நடவுப்பணிகளை முடிக்க வேண்டிய நிலையில், விவசாயிகள் உள்ளூரில் ஆட்கள் கிடைக்காமல், ஆந்திரா மற்றும் அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் இருந்து, விவசாய பணிக்ளுக்காக தொழிலாளர்களை வரவழைத்துள்ளனர்.
பொன்னேரி, சோழவரம் பகுதிகளில், தற்போது 5,000க்கும் மேற்பட்ட வடமாநில விவசாய தொழிலாளர்கள் வந்து குவிந்துள்ளனர். தினமும் ரயில்கள் மூலம், இவர்களின் வருகை அதிகரித்து வருகிறது.
இவர்கள் ஆண், பெண் என, 30 பேர் கொண்ட குழுக்களாக பிரிந்து, விவசாயிகள் தெரிவிக்கும் விளைநிலங்களில் நாற்று பறிப்பது, நடவு செய்வது என, ஆர்வமாக பணிபுரிகின்றனர்.
ஒவ்வொரு குழுவும், ஒரு நாளைக்கு, 5 – 6 ஏக்கர் வரை நடவுப்பணிகளை மேற்கொள்கிறது. இதற்காக, விவசாயிகளிடம் இருந்து, ஒரு ஏக்கருக்கு, 4,500 ரூபாய் கூலி பெறுகின்றனர்.
இவர்கள், அதிகாலையில் கண்விழித்து, காலை, மதியம் நேரத்திற்கான உணவை சமைத்து தயார்படுத்தி வைத்துவிட்டு, அன்றைய விவசாய பணிகளை தொடங்குகின்றனர். பணி செய்யும் இடங்களில் உள்ள அரசு கட்டடங்கள், கோவில் வளாகங்களில் இரவில் தங்குகின்றனர்.
ஒரு இடத்தில் பணி முடிந்தவுடன், அடுத்த பகுதி செல்வதற்கு, விவசாயிகளே வாகன வசதி ஏற்பாடு செய்து அழைத்து செல்கின்றனர்.
உள்ளூரில் பணியாட்கள் கிடைக்காத நிலையில், வடமாநில தொழிலாளர்களின் வருகையால், சம்பா பருவ நடவுப்பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
விவசாயம் கேள்விக்குறி தான்
உள்ளரில் விவசாய பணிக்கு ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை. அவர்கள் அதிக பணிச்சுமை இல்லாத, தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட பணியையே விரும்புகின்றனர். வடமாநில தொழிலாளர்கள் ஆர்வமுடனும், நேர்த்தியாகவும் பணிகளை செய்கின்றனர். நாற்றுக்களை வீணாக்குவதில்லை. காலையில் தொடங்கி மாலை வரை ஓய்வின்றி தொடர்ந்து பணிபுரிகின்றனர். வடமாநில தொழிலாளர்கள் இல்லையென்றால், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் விவசாயமே கேள்விக்குறி தான். நவம்பர் மாதம் வரை, அவர்களுக்கு இப்பகுதியில் வேலை இருக்கும்.
- கணபதி, பொன்னேரி.