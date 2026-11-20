ADDED : நவ 20, 2026 03:33 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: அஷ்டலட்சுமி சமேத நாராயண பெருமாள் கோவிலில், இன்று (நவ.,20) பாலாலயம் அமைத்து, புனரமைப்பு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த வங்கனுாரில் அமைந்துள்ளது அஷ்டலட்சுமி சமேத நாராயண பெருமாள் கோவில்.
இந்த கோவில், திருத்தணி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் தேவஸ்தானத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அமைந்துள்ளது.
இங்கு, அஷ்டலட்சுமிகளுக்கும், சக்கரத்தாழ்வாருக்கும் தனித்தனியே சன்னிதிகள் அமைந்துள்ளது சிறப்பு. இந்த கோவில் புனரமைக்கப்பட்டு, கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட உள்ளது.
இதையொட்டி, இன்று காலை பாலாலயம் அமைக்கப்பட்டது. இதற்கான யாகசாலை பூஜைகள் நேற்று (நவ.,19) தொடங்கின.
கோவிலில் புதிய கொடி மரமும் நிறுவப்பட உள்ளது. இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், புதிய கொடி மரம் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கி நடந்து வருகின்றன.
முதல் கட்டமாக, கோவில் ராஜகோபுரம் மற்றும் அஷ்டலட்சுமி சன்னிதிகள் புனரமைக்கப்பட உள்ளன.
அதை தொடர்ந்து, மூலவர் கருவறை சீரமைக்கப்படும். பணிகள் நிறைவடைந்ததும், கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட உள்ளது.