பள்ளிப்பட்டு அருகே 100 சவரன் திருட்டு வழக்கு; இருவர் சிக்கினர்
பள்ளிப்பட்டு அருகே 100 சவரன் திருட்டு வழக்கு; இருவர் சிக்கினர்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
பள்ளிப்பட்டு: பள்ளிப்பட்டு அருகே பூட்டி கிடந்த வீட்டில், 100 சவரன் நகையை திருடியவர்களை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
பள்ளிப்பட்டு அடுத்த கர்லம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் பழனி, 70. இவர், கடந்தாண்டு அக்., 30ம் தேதி, குடும்பத்தினருடன் வெளியூருக்கு சென்றார். அன்றிரவு இவரது வீட்டில் புகுந்த மர்ம நபர்கள், 100 சவரன் நகையை திருடிச் சென்றனர். இதுகுறித்து, பள்ளிப்பட்டு போலீசார் விசாரித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், ஆந்திர மாநிலம், சித்துாரில் நகை திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவர், சித்துார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார், சித்துார் மாவட்ட போலீசாரிடம் விசாரித்தனர்.
அதில், ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த கொண்டாபுரத்தைச் சேர்ந்த சிரஞ்சீவி, 43, பாலசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த தினேஷ், 27, என தெரியவந்தது. மேலும், இருவரிடமும் போலீசார் விசாரித்தனர். அதில், 100 சவரன் நகையை திருடியதை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர்.
இதையடுத்து, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார், அவர்களிடம் இருந்து 64 சவரன் நகைகளை மீட்டனர். பின், இருவரையும் நேற்று புழல் சிறையில் அடைத்தனர். இதுகுறித்து, போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.