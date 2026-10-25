/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பயன்பாடில்லாத பள்ளி கட்டடம் இடித்து அகற்ற பெற்றோர் கோரிக்கை
பயன்பாடில்லாத பள்ளி கட்டடம் இடித்து அகற்ற பெற்றோர் கோரிக்கை
பயன்பாடில்லாத பள்ளி கட்டடம் இடித்து அகற்ற பெற்றோர் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM
அ நிறம் | அளவு
திருவாலங்காடு: பயன்பாடில்லாத அரசு பள்ளி பழைய கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம் சின்னமண்டலி ஊராட்சியில் அரசு தொடக்கப் பள்ளி செயல்படுகிறது. இங்கு ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை, 50 மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.
கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட கட்டடத்தில் வகுப்பறை இயங்கி வந்தது. இந்நிலையில் கட்டடம் சேதடைந்ததால், புதிதாக பள்ளி கட்டடம் கட்டப்பட்டது.
தற்போது, புதிய கட்டடத்தில் பள்ளி செயல்படுகிறது. இந்நிலையில் பழைய பள்ளி கட்டடம் இடிந்து விபத்து ஏற்படும் நிலை உள்ளது.
எனவே, மாணவர்களின் நலன் கருதி துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பழைய பள்ளி கட்டடத்தை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.