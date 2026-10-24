மகன்கள் இறந்த துக்கத்தில் விஷம் குடித்த பெற்றோர்: தாய் உயிரிழப்பு; தந்தை ‘சீரியஸ்’
மகன்கள் இறந்த துக்கத்தில் விஷம் குடித்த பெற்றோர்: தாய் உயிரிழப்பு; தந்தை ‘சீரியஸ்’
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 03:24 PM
கடம்பத்துார்: நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில், மகன்கள் இறந்த துக்கத்தில், விஷம் குடித்த பெற்றோரில், தாய் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார். தந்தை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், நுங்கம்பாக்கம் ஊராட்சி, கம்மவார்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மோகன், 52. இவருக்கு ஜெயலட்சுமி, 51, என்ற மனைவியும், விக்னேஷ், 26, கணேஷ், 24, என, இரு மகன்களும் இருந்தனர்.
விக்னேஷ், தந்தையுடன் சேர்ந்து விவசாயம் செய்து வந்த நிலையில், கணேஷ் ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
இதில், கணேஷின் காதல் விவகாரத்தால், வீட்டில் அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த 2025, ஜூலை 27ல், சகோதரர்கள் இருவரும் மது அருந்திவிட்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளனர். அதனால், இருவரையும், தாய் ஜெயலட்சுமி கண்டித்துள்ளார்.
இதனால் மன உளைச்சலடைந்த இருவரும், விவசாயத்திற்கு வைத்திருந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை குடித்து மயங்கி விழுந்தனர்.
இதையடுத்து, சென்னை போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இருவரும், கடந்த ஆண்டு ஜூலை 30ம் தேதி உயிரிழந்தனர்.
இந்நிலையில், மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்த மோகன், ஜெயலட்சுமி இருவரும், கடந்த 14ம் தேதி, பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றனர்.
அவர்களை மீட்ட உறவினர்கள், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பின், சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில், இருவரும் மேல் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், ஜெயலட்சுமி நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மோகன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதுகுறித்து, அவர்களின் உறவினர் கீதா கொடுத்த புகாரின்படி, மணவாள நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.