பழயை அங்கன்வாடி மையம் இடித்து புதிதாக கட்ட பெற்றோர் கோரிக்கை
பழயை அங்கன்வாடி மையம் இடித்து புதிதாக கட்ட பெற்றோர் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
திருவாலங்காடு: மணவூரில் பழைய மையத்தில் இயங்கும் அங்கன்வாடி மையத்தை அகற்றி புதிதாக கட்ட வேண்டும் என, குழந்தைகளின் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம் மணவூர் ஊராட்சி வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் எதிரே, அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு, 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டடத்தின் கூரை ஓடு போடப்பட்டுள்ளது. 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இக்கட்டடத்தின் கூரை மற்றும் சுவர்கள் சேதமடைந்த நிலையில் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
இதனால் மழை, வெயில் காலங்களில் குழந்தைகள் பல்வேறு சிரமங்களை அனுபவிப்பதாக குழந்தைகளின் பெற்றோர் தெரிவித்தனர். குழந்தைகளின் நலன் கருதி பழைய கட்டத்தை அகற்றி, புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்ட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.