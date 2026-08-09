சிப்காட் சாலையோரம் வாகனங்கள் நிறுத்தம்: பார்க்கிங் வளாகங்கள் இருந்தும் பயனில்லை
சிப்காட் சாலையோரம் வாகனங்கள் நிறுத்தம்: பார்க்கிங் வளாகங்கள் இருந்தும் பயனில்லை
UPDATED : ஆக 08, 2026 08:41 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 08:13 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட்டில், 'பார்க்கிங்' வளாகங்கள் இருந்தும், சாலையோரம் நிறுத்தப்படும் கனரக வாகனங்களால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் வளாகத்திற்கு, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான கனரக வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன. நிர்வாக சிக்கல் மற்றும் இடநெருக்கடி காரணமாக, ஒவ்வொரு வாகனங்களாக தொழிற்சாலைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மீதமுள்ள வாகனங்கள் அந்தந்த தொழிற்சாலை நுழைவாயிலில் உள்ள சிப்காட் சாலையோரம் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் மற்ற வாகனங்கள், அப்பகுதியை கடக்க முடியாதபடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இரவு நேரங்களில், இதுபோன்று சாலையோரம் வாகனங்களை நிறுத்தி காத்திருக்கும் ஓட்டுநர், கிளீனர்களிடம், சிலர் வழிப்பறி செய்யும் சம்பவங்களும் நடக்கின்றன. மேலும், சாலையோரம் நிறுத்தப்படும் கனரக வாகனங்களால் விபத்து அபாயம் அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில், சிப்காட் வளாகத்திற்கு உட்பட்ட மூன்று இடங்களில், எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில், கட்டண 'பார்க்கிங்' வளாக வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு இடத்திலும், 100 கனரக வாகனங்கள் என, மூன்று இடங்களிலும் மொத்தம் 300 வாகனங்கள் நிறுத்தும் வசதி கொண்டது.
இருப்பினும் பார்க்கிங் வளாகங்களை தவிர்க்கும் பல கனரக வாகனங்கள், சிப்காட் வளாக சாலையோரத்தில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
எனவே, சாலையோரம் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களை பார்க்கிங் வளாகங்களில் நிறுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும். சிப்காட் ரோந்து படையினர் அதை கண்காணித்து செயல்படுத்த வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.