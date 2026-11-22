இணைப்பு சாலையில் ‘பார்க்கிங்’ வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
இணைப்பு சாலையில் ‘பார்க்கிங்’ வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:58 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் வளாகத்தை ஒட்டிய தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இணைப்பு சாலையில், வரிசையாக கனரக வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டு வருவதால், அவ்வழியாக செல்லும் மற்ற வாகனங்கள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றன.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி வடக்கு சிப்காட் சாலை இணையும் இடத்தில், தாசில்தார் அலுவலகம் நோக்கி செல்லும் இணைப்பு சாலை உள்ளது. கும்மிடிப்பூண்டி தாசில்தார் அலுவலகம், சார் – பதிவாளர் அலுவலகம், பள்ளிகள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் முகாம் செல்வோர், இந்த இணைப்பு சாலை வழியாக தான் கடந்து செல்ல வேண்டும்.
தொழிற்சாலைகளுக்கு வரும் கனரக வாகனங்கள், இணைப்பு சாலையை ஆக்கிரமித்து, நீண்ட துாரத்திற்கு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதனால், இச்சாலையில் எதிரெதிரே வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் திணறி வருகின்றன.
எதிரே வரும் வாகனத்திற்கு இடம் கொடுப்பதற்காக கூட ஒதுங்கி செல்ல முடியாமல், பின்நோக்கி நீண்ட துாரம் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, இணைப்பு சாலையை ‘பார்க்கிங்’ பகுதியாக மாற்றி வரும் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.