போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சாலையில் வாகனங்கள் நிறுத்தம்
போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சாலையில் வாகனங்கள் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:54 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், தமிழக எல்லை துவங்கும் இடத்தில் இடையூறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஆரம்பாக்கத்தில், ஆந்திர எல்லை முடிந்து, தமிழக எல்லை துவங்கும் இடத்தில் போலீசாரின் சோதனைச்சாவடி அமைந்துள்ளது.
சோதனைச்சாவடியை கடந்து தமிழகத்திற்குள் நுழையும் வாகனங்களுக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்தும் விதமாக, சாலையோரம் ஷேர் ஆட்டோக்கள் மற்றும் கார்கள் வரிசையாக நிறுத்தப்படுகின்றன.
ஆரம்பாக்கம் பஜார் பகுதி அமைந்துள்ள இணைப்பு சாலையில் ஏராளமான ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் இருப்பதால், அங்கு நிறுத்த இடமின்றி, தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன.
எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஷேர் ஆட்டோக்கள் மற்றும் இதர வாகனங்கள் நிறுத்த தனி இடம் ஒதுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.