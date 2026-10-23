திருத்தணி ஓட்டுச்சாவடிகள் பிரிக்க வரும் 27க்குள் கருத்து தெரிவிக்க கட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு அழைப்பு
திருத்தணி ஓட்டுச்சாவடிகள் பிரிக்க வரும் 27க்குள் கருத்து தெரிவிக்க கட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
திருத்தணி: திருத்தணி சட்டசபை தொகுதியில், அதிக வாக்காளர்கள் உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகள் குறித்து, வரும் 27ம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம் என, அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு, ஆர்.டி.ஓ., எனும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் ராஜகோபால் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
திருத்தணி சட்டசபை தொகுதியில், மொத்தம் 337 ஓட்டுச்சாவடிகள் உள்ளன. சில ஓட்டுச்சாவடிகளில், 1,200க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
மேலும், ஓட்டுச்சாவடி அமைக்கப்படும் பள்ளி மற்றும் அரசு கட்டடங்கள் சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளன.
இந்நிலையில், திருத்தணி ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், நேற்று அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் தேர்தல் பிரிவு அலுவலர்களின் ஆலோசனை கூட்டம், ஆர்.டி.ஓ., எனும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் ராஜகோபால் தலைமையில் நடந்தது.
இந்த கூட்டத்தில், தி.மு.க., – தே.மு.தி.க., – த.வெ.க., – காங்கிரஸ், பா.ஜ., நாம் தமிழர் உட்பட, அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், ஆர்.டி.ஓ., ராஜகோபால் பேசியதாவது:
திருத்தணி சட்டசபை தொகுதியில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்த தேர்தலின்போது, மொத்தம் 337 ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்த ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்ட கட்டடம் சேதம், அடிப்படை வசதிகள் குறைவு மற்றும் 1,200 வாக்காளர்களுக்கு மேல் இருந்தால், இம்மாதம் 27ம் தேதிக்குள் கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கலாம்.
அதன்படி, உடனடியாக ஓட்டுச்சாவடி அமைவிடங்களை சரிசெய்தல், 1,200 வாக்காளர்களுக்கு மேல் உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகளை பிரித்து, புதிய ஓட்டுச்சாவடி அமைத்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
அதேபோல், அடுத்த மாதம் நடக்கும் சிறப்பு முகாமில், வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்களை, தகுந்த ஆவணங்கள் கொடுத்து மேற்கொள்ளலாம்.
எனவே, அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள், மேற்கண்ட தகவல்கள் இருந்தால், உடனே தெரிவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.