UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:58 PM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு அருகே, அம்பேத்கர் நகரில் சேதமடைந்த நிழற்குடையை சீரமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் –--- அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில் திருவாலங்காடு ஊராட்சி அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் பயணியர் நிழற்குடை அமைந்துள்ளது. அப்பகுதி மக்கள், திருவள்ளூர், திருத்தணி, திருவாலங்காடு, சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்ல, இந்த நிழற்குடையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட நிழற்குடை, ஆங்காங்கே விரிசல் ஏற்பட்டு, கூரையின் கான்கிரீட் பூச்சுகள் உதிர்ந்து வருவதால், நிழற்குடையை பயன்படுத்த அச்சப்படுகின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்த நிழற்குடையை உடனே சீரமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.