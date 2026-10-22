ரயில் நடைமேடையில் பள்ளம் விபத்து அபாயத்தில் பயணியர்
ரயில் நடைமேடையில் பள்ளம் விபத்து அபாயத்தில் பயணியர்
UPDATED : அக் 16, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:24 PM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு ரயில் நிலைய நடைமேடைகளில், மின் கம்பம் அமைக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் சரியாக மூடப்படாததால், விபத்து அபாயத்தில் பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை –- அரக்கோணம் ரயில் மார்க்கத்தில், திருவள்ளூர் அடுத்து அமைந்துள்ளது திருவாலங்காடு ரயில் நிலையம்.
இங்கு, நான்கு நடைமேடைகள் உள்ளன. இந்த ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, தினமும் சென்னை, திருவள்ளூர், அரக்கோணம் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு, புறநகர் மின்சார ரயில் வாயிலாக, 20 ஆயிரம் பேர் பயணிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், திருவாலங்காடு ரயில் நிலையத்தில், ஒன்று மற்றும் இரண்டாவது நடைமேடைகளில், 5க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், உயர் அழுத்த மின்சார கம்பி செல்ல, மின் கம்பங்கள் அமைக்க பள்ளம் தோண்டப்பட்டன.
அங்கு, இதுவரை மின் கம்பங்கள் அமைக்கப்படாத நிலையில், தோண்டப்பட்டுள்ள பள்ளங்கள் கான்கிரீட் மூடிகள் கொண்டு மூடப்பட்டுள்ளன.
தற்போது, பள்ளங்கள் மீது மூடப்பட்டிருந்த கான்கிரீட் மூடிகள் உடைந்துள்ளதால், பயணியர் ரயிலில் ஏற வேகமாக செல்லும் போது, இந்த பள்ளங்களில் விழுந்து விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, தெற்கு ரயில்வே உயரதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, நடைமேடையில் உள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, திருவாலங்காடு ரயில் பயணியர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.