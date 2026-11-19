நெடுஞ்சாலை இணைப்பு பணியில் தரமில்லை சேதமடைந்த சாலைக்கு பலமுறை ‘பேட்ச் ஒர்க்’
நெடுஞ்சாலை இணைப்பு பணியில் தரமில்லை சேதமடைந்த சாலைக்கு பலமுறை ‘பேட்ச் ஒர்க்’
UPDATED : நவ 18, 2026 04:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:22 PM
திருவள்ளூர்: திருப்பதி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், திருவள்ளூரில் இருந்து திருநின்றவூர் வரை அமைக்கப்பட்ட இணைப்பு பணியில் தரமில்லாததால், பயன்பாட்டிற்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே, சாலை சேதமடைந்து, பலமுறை ‘பேட்ச் ஒர்க்’ செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சென்னை – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம், சென்னை, பாடியில் இருந்து – ரேணிகுண்டா வரை, 124 கி.மீ., துாரம், ஆறுவழி சாலையாக மாற்றும் பணி, கடந்த 2011ல் தொடங்கியது.
அப்போது, சென்னை பாடியில் இருந்து திருநின்றவூர் வரையும், ஆந்திர மாநிலம், புத்துார் –ரேணிகுண்டா வரையும், நான்கு வழி சாலை அமைக்கப்பட்டது.
நிலம் கையகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் களையப்பட்டு, தற்போது திருவள்ளூரில் இருந்து திருத்தணி வரை, நான்கு வழிச்சாலை பணி தொடங்கி நடந்து வருகிறது.
மேலும், திருவள்ளூர் – ஊத்துக்கோட்டை சாலை, ஐ.சி.எம்.ஆர்., எனும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அருகில் தொடங்கி, திருநின்றவூர் தனியார் ஸ்டீல் கம்பெனி வரை, 17.5 கி.மீ., துாரத்திற்கு, 364 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 2023ல் இணைப்பு பணி தொடங்கி, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நிறைவடைந்தது.
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன போக்குவரத்து தொடங்கிய நிலையில், சாலையின் பல இடங்களில், தார் பெயர்ந்து சேதமடைந்து விட்டது.
சேதமடைந்த பகுதிகளில், தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையினர், அடிக்கடி ‘பேட்ச் ஒர்க்’ செய்து வருகின்றனர்.
இதனால், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேகமாக செல்லும் வாகனங்கள், விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை உயர் அதிகாரிகள், திருவள்ளூர் – திருநின்றவூர் வரை அமைக்கப்பட்ட சாலையின் தரத்தை ஆய்வு செய்து, தரமான சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.