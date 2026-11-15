ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்க்க வரும் 20ல் ’பென்சன் அதாலத்’
ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்க்க வரும் 20ல் ’பென்சன் அதாலத்’
UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளை தீர்க்க, வரும் 20ம் தேதி, ‘பென்சன் அதாலத்’ நடைபெற உள்ளதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நாட்டின் தலைமை கணக்காயர் நிறுவனம், வரும் 16ம் தேதி, ‘ஆடிட் திவாஸ்’ நாளாக கொண்டாடுகிறது. இதை முன்னிட்டு, முதன்மை கணக்காயர் அலுவலகம் சார்பில், ஓய்வூதியர் குறைகளை தீர்க்கும் வகையில், வரும் 20ம் திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், காலை 10:00 மணி முதல் 1:00 மணி வரை ‘பென்சன் அதாலத்’ நடைபெற உள்ளது.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள், தங்களது ஓய்வூதியம் மற்றும் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான குறைகளை தெரிவித்து தீர்வு காணலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.