தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/﻿ பாதாள சாக்கடை குழாய் சீரமைப்பு பணி விரைந்து முடிக்க மக்கள் வேண்டுகோள்

﻿ பாதாள சாக்கடை குழாய் சீரமைப்பு பணி விரைந்து முடிக்க மக்கள் வேண்டுகோள்

﻿ பாதாள சாக்கடை குழாய் சீரமைப்பு பணி விரைந்து முடிக்க மக்கள் வேண்டுகோள்

ADDED : ஆக 13, 2026 04:22 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 04:22 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருவள்ளூர்: காமராஜர் சாலையில் நடந்துவரும் பாதாள சாக்கடை குழாய் சீரமைப்பு பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து உள்ளனர்.

திருவள்ளூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட காமராஜர் சாலையில் இருந்து, தலக்காஞ்சேரி சாலை வரை, 7 திருமண மண்டபங்கள், நெல் அரவை ஆலைகள் மற்றும் 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.

அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர், பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் தரைக்கு அடியில் அமைக்கப்பட்ட புதைகால்வாய் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

காமராஜர் சாலையில், அதிகளவிலான வாகனங்கள் சென்று வந்த நிலையில், அதிக அழுத்தம் காரணமாக, பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக புதைக்கப்பட்ட குழாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவு நீர் வெளியேறியது.

இதனால், சாலையில் கழிவு நீர் தேங்கி, அப்பகுதி முழுதும் துர்நாற்றம் வீசியதுடன், கொசு உற்பத்தியாகி, நோய் பரப்பும் அபாயம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, உடைப்பு ஏற்பட்ட பாதாள சாக்கடை குழாய்களை சீரமைக்கும் பணியில், நகராட்சி நிர்வாகம் ஈடுபட்டு வருகிறது.

கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக அப்பணி நிறைவடையாததால், சாலையில் தோண்டப்பட்ட பள்ளம் மூடப்படாமல் திறந்த நிலையில் உள்ளது.

இதனால், அப்பகுதி மக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் அச்சத்துடன் அப்பகுதியை கடந்து வருகின்றனர்.

எனவே, காமராஜர் சாலையில் நடந்து வரும், பாதாள சாக்கடை குழாய் சீரமைப்பு பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us