கழிவுநீர் கால்வாய் இல்லாமல் மக்கள் தவிப்பு: தெருவில் தேங்குவதால் சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
கழிவுநீர் கால்வாய் இல்லாமல் மக்கள் தவிப்பு: தெருவில் தேங்குவதால் சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
UPDATED : நவ 18, 2026 11:13 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:26 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரி நகராட்சியில், கால்வாய் இல்லாமல் கழிவுநீர் தெருவில் தேங்குவதால், குடியிருப்பு மக்களின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது.
பொன்னேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, மார்க்கெட்டின் பின்புறம் இஸ்லாமிய மக்கள் வசிக்கும் பகுதி உள்ளது.
இங்கு, முறையான கால்வாய் வசதி இல்லாத நிலையில், கழிவுநீர் தெருக்களில் தேங்குகிறது. இதனால், கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், குடியிருப்பு மக்களின் சுகாதாரமும் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது.
இது தொடர்பாக, நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை முறையிட்டும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இதை கண்டித்து, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஆர்ப்பாட்டமும் நடந்தது. அதன்பின்னும் கண்டுகொள்ளாத நகராட்சி நிர்வாகத்தின் மீது, அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
குறுகலான இந்த தெருவில் கழிவுநீர் தேங்கி கிடப்பதால், தினசரி சிரமத்துடன் சென்று வருகிறோம். கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் தெருவை சீரமைத்து தரும்படி, தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். ஆனால், நகராட்சி நிர்வாகம் எங்கள் பகுதியை புறக்கணித்து வருகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.