பயன்பாடில்லாத குடிநீர் தொட்டி இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
பயன்பாடில்லாத குடிநீர் தொட்டி இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
திருவள்ளூர்: கலியனுாரில் பயன்பாடில்லாத குடிநீர் தொட்டியை, இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் வட்டம், பூண்டி ஒன்றியம் நெமிலி அகரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட, கலியனுார் கிராமத்தில், 1,100க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். அந்த கிராம மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்காக, கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் அங்குள்ள பெருமாள் கோவில் அருகில், 35,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட, மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டப்பட்டது.
அந்த குடிநீர் தொட்டி, சேதமடைந்ததால், அருகிலேயே, மற்றொரு மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி அமைக்கப்பட்டு, கிராம மக்களுக்கு, குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கலியனுார் கிராமத்தில் பயன்பாடில்லாத குடிநீர் தொட்டி இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளதால், பொதுமக்களிடையே அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பூண்டி ஒன்றிய அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என, கலியனுார் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.