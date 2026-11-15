சேதமடைந்த ரேஷன் கடை சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
திருவாலங்காடு: மஞ்சாகுப்பத்தில் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ள ரேஷன் கடையை இடித்துவிட்டு, புதிதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பட்டரைப்பெரும்புதூர் அடுத்த மஞ்சாகுப்பம் கிராமத்தில், அரசு பள்ளியையொட்டி, ரேஷன் கடை அமைந்துள்ளது. இந்த ரேஷன் கடை, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. முறையாக பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளாததால், ரேஷன் கடை சேதமடைந்தது.
மேலும், ரேஷன் கடையின் பல்வேறு பகுதிகளில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டும், கான்கிரீட் உதிர்ந்தும் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது. மேலும், கூரைகளிலும் விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால், மழைக்காலங்களில் மழைநீர் கசிந்து உள்ளிருக்கும் பொருட்கள் வீணாகி வருகின்றன. இதனால், ரேஷன் கடைக்கு வருவோர் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், ரேஷன் கடையை இடித்துவிட்டு, புதிதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.