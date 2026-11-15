சமுதாய கூடம் படுமோசம் புதுப்பிக்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
சமுதாய கூடம் படுமோசம் புதுப்பிக்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டியில் சுபநிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பிற விழாக்கள் நடத்தும் சமுதாய கூடம் பராமரிப்பின்றி படுமோசமான நிலையில் உள்ளது. எனவே, சமையல் அறை, உணவு அருந்து வசதி உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் புதுப்பிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே சமுதாய கூடம் உள்ளது. அங்கு, மணமேடை, பார்வையாளர் அரங்கு, கழிப்பறைகளுடன் கூடிய மணமகன் மற்றும் மணமகள் அறைகள், வெளிப்புறத்தில் தனியாக இருபாலார் கழிப்பறைகள் உள்ளன.
சமையல் அறை மற்றும் உணவு அருந்து வசதி இல்லாததால், இங்கு திருமண விழாக்கள் நடைபெறுவது இல்லை. கட்சி, சங்க கூட்டங்கள், பிறந்த நாள் விழாக்கள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன.
இந்நிலையில், சமுதாய கூடத்தை சில ஆண்டுகளாக முறையாக பராமரிக்காததால், எவ்வித நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறுவதில்லை. இதனால், குறைந்த செலவில் சுபநிகழ்ச்சிகளை நடத்த விரும்பும் மக்கள், சமுதாய கூடத்தின் பரிதாப நிலையை கண்டு, வந்த வழியே திரும்பி செல்கின்றனர்.
எனவே, சமுதாய கூடத்தில் சமையல் அறை உணவு அருந்தும் வசதி உள்ளிட்டவற்றுடன் புதுப்பிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.