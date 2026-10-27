திருமழிசையில் மின் மயானத்தில் வயர் பழுது: இறந்தவரை எரியூட்ட முடியாமல் மக்கள் அவதி
திருமழிசையில் மின் மயானத்தில் வயர் பழுது: இறந்தவரை எரியூட்ட முடியாமல் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 26, 2026 09:53 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:11 PM
திருமழிசை: திருமழிசையில் நேற்று (அக்.,25) நவீன எரிவாயு தகன மேடையில் பழுதடைந்த வயரை மாற்ற பேரூராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டியதால் இறந்தவர் உடலை எரியூட்ட முடியாமல் மக்கள் கடும் அவதிப்பட்டனர்.
திருமழிசை பேரூராட்சியில் கடந்த 2023-24ம் ஆண்டு கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.50 கோடி மதிப்பீல் நவீன எரிவாயு தகனமேடை அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த தகன மேடையை அப்போதைய சிறபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடுவாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் சா.மு.நாசர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 19ம் தேதி திறந்து வைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார்.
இந்நிலையில் திருமழிசை பகுதியைச் சேர்ந்த அப்பன்ராஜ்,70 என்பவர் வயது மூப்பின் காரணமாக கடந்த 24ம் தேதி இரவு உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து இவரது உடல் நேற்று மாலை 5:30 மணியளவில் திருமழிசை மின் மயானத்திற்கு உறவினர்கள் எரியூட்ட கொண்டு வந்தனர்.
அப்போது மின் மயானத்தில் மின்சாரம் இருந்தும் மின்கம்பத்திலிருந்து மின் மயானம் இயக்குவதற்கு பயன்படும் வயர் பழுதடைந்திருந்ததால் உடலை எரியூட்ட முடியாமல் கடும் சிரமப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் பழுதடைந்த வயரை மாற்ற எவ்விதநடவடிககையும் எடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில் மின் மயானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஜெனரேட்டரும் பழுதடைந்து இருந்தது.
இதையடுத்து கடும் வாக்குவாதத்திற்கு பின் 3:00 மணி நேரம் தாமதமாக இரவு 9:00 மணிக்கு உடலை எரியூட்ட வந்த பகுதி மக்களே ஜெனரேட்டர் ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து இறந்தவர் உடலை எரியூட்டும் பணி மேற்கொண்டனர்.
இது திருமழிசை பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் விஜயலட்சுமி இன்று (அக்.,26) மின் மயானத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது அங்கு பணி செய்து மின்வாரிய ஊழியர்களிடம் மின்மாற்றி பழுதடைந்தால் உடனே சரி செய்யக்கூடாதா என கேட்டார்.
அதற்கு பதிலளித்த மின்வாரிய ஊழியர்கள் மின்மாற்றியில் பழுது ஏற்படவில்லை. மின்மாற்றியிலிருந்து மின் மயானத்திற்கு செல்லும் வயர் தான் பழுதடைந்தது. புதிய வயர் கேட்ட போது பேரூராட்சி நிர்வாகம் வாங்கி தரவில்லை. என பதிலளித்தனர்.
மேலும் மின் மயானத்தில் பணியிலிருந்தவர்கள் ஜெனரேட்டர் பழுது , மின் விளக்கு வசதி இல்லை என பல குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தனர்.
இதையடுத்து கோபமடைந்த உதவி இயக்குனர் விஜயலட்சுமி பேரூராட்சி அலுவலர்களிடம் உடனடி மின்மாயனம் அமைத்த ஒப்பந்ததாரருக்கு விளக்கம் கேட்டு கடிதம் அனுப்புங்கள். விரைவில் அனைத்து பணிகளையும் சீரமைக்கவும், மின் மயானத்தில் மின் விளக்கு அமைக்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டார்.