திருவாலங்காடு கோவிலில் இருந்து ரயில் நிலையத்திற்கு மினி பஸ் இயக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
திருவாலங்காடு கோவிலில் இருந்து ரயில் நிலையத்திற்கு மினி பஸ் இயக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 09:36 PM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் இருந்து ---ரயில் நிலையம் வரை மினி பேருந்து இயக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
திருவாலங்காடு சுற்றுவட்டார கிராமங்களான பழையனுார், வீரராகவபுரம், புளியங்குண்டா, கூடல்வாடி, வேணுகோபாலபுரம் உட்பட, 15க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில், 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
இவர்கள் வேலைக்காக புறநகர் ரயில் வாயிலாக சென்னை, திருவள்ளூர், அரக்கோணம் செல்ல அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் இருந்து, திருவாலங்காடு ரயில் நிலையத்திற்கு தினமும் வந்து செல்கின்றனர். ரயில் நிலையம் அருகே வசிக்கும் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோவில், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், வேளாண்மை அலுவலகம், மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் காவல் நிலையம் செல்ல ரயிலடி தேரடிக்கு வரவேண்டி உள்ளது.
மக்கள் அதிக போக்குவரத்து உள்ள இந்த பகுதியில் அரசு பேருந்து சேவை போதுமானதாக இல்லை. எனவே அதிகாலை, 5: 00 மணி முதல் இரவு 11:00 மணி வரை திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் இருந்து -ரயில் நிலையம் வரை மினி பேருந்தை இயக்க மாவட்ட கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.