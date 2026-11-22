திருத்தணி முருகன் கோவில் குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு! ரூ.12 கோடியில் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் தீவிரம்
திருத்தணி முருகன் கோவில் குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு! ரூ.12 கோடியில் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் தீவிரம்
ADDED : நவ 21, 2026 11:00 PM
திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவில் குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், கொசஸ்தலை ஆற்றில் இருந்து, 12 கோடி ரூபாயில் குழாய் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வரும் திட்ட பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது, சோதனை ஓட்டமும் நிறைவடைந்ததால், அடுத்த மாதத்திற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர கோவில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டு உள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
பக்தர்கள் வசதிக்காக தேவஸ்தான தங்கும் விடுதிகள், ஒன்பது திருமண மண்டபங்கள், கோவில் ஊழியர்களுக்கான நிர்வாக பயிற்சி பள்ளி ஆகியவை உள்ளன.
இந்நிலையில், மலைக்கோவில் உள்ள தேவஸ்தான விடுதிகள் மற்றும் திருமண மண்டபங்கள் ஆகியவற்றிற்கு, திருத்தணி –- பொதட்டூர்பேட்டை நெடுஞ்சாலை, தெக்களூர் – பாபிரெட்டிப்பள்ளி அருகே முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில், ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் தரைமட்ட கிணறுகள் அமைத்து தண்ணீர் கொண்டு வரப்படுகிறது.
அங்கு, போதியளவு தண்ணீர் கிடைக்காததால், மலைக்கோவில் மற்றும் தேவஸ்தான விடுதிகளில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு, பக்தர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
இதையடுத்து, கோவில் அறக்காவலர் குழு தலைவர் ஸ்ரீதரன் முயற்சியால், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண, 12 கோடி ரூபாயில், நல்லாட்டூர் கொசஸ்தலை ஆற்றில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டது.
இதற்காக, உறிஞ்சி கிணறுகள், 50 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட தரைமட்ட நீர்உந்து தொட்டி, மின்மோட்டார்கள் அமைத்து, குழாய் மூலம் 20 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள மலைக்கோவில், தேவஸ்தான விடுதிகள் மற்றும் திருமண மண்டபங்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வருவதற்கான திட்டம் அறிக்கை தயாரித்து, அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இத்திட்டத்திற்கு ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை ஒப்புதல் அளித்து, கடந்தாண்டு அதற்கான அரசாணை வெளியிட்டது. குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் பணிகள் மேற்கெள்ளப்பட்டன.
குடிநீர் வாரியம் கொசஸ்தலை ஆற்றில் மேற்கண்ட திட்டத்திற்கான பல்வேறு கட்டமைப்புகளை உருவாக்கியது. இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் அப்பணிகள் நிறைவடைந்தன. கொசஸ்தலை ஆற்றில் இருந்து கோவிலுக்கு குழாய் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வருவதற்கான சோதனை ஓட்டமும் வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ளது.
பெரும்பாலான பணிகள் முடிந்துவிட்டதால், அடுத்த மாதம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர கோவில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து, முருகன் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ஸ்ரீதரன் கூறியதாவது:
கொசஸ்தலை ஆற்றில் மூன்று இடங்களில், 4 மீ., அகலம், 15 அடி ஆழத்திற்கு உறிஞ்சு கிணறுகள் மற்றும் தரைமட்ட குடிநீர் நீர்உந்து தொட்டியும் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. ஒவ்வொரு கிணற்றில் இருந்தும், இரு மின்மோட்டார்கள் வீதம், மொத்தம் ஆறு மின்மோட்டார்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
நல்லாட்டூர் – வேலஞ்சேரி கிராமங்கள் இடையே புதைக்கப்பட்ட குழாய்கள் சோதனை செய்யப்பட்டதில் தண்ணீர் நன்றாக வருகிறது. மீதமுள்ள 2 கி.மீ.,க்கு குழாய்கள் புதைக்கும் பணிகள் தற்போது துவங்கியுள்ளன. இப்பணிகள் அடுத்த மாதத்திற்குள் முடியும்.
கொசஸ்தலை ஆற்று நீர், முருகன் கோவில் மலைப்பாதை எதிரே உள்ள கார்த்திகேயன் குடில் மற்றும் தணிகை இல்லம் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள, தலா 5 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட தொட்டிகளில் சேமிக்கப்படும்.
அங்கிருந்து, மலைக்கோவில், திருமண மண்டபங்கள் ஆகிய இடங்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்வதற்கு குழாய் அமைக்கப்படும். அடுத்த மாதத்திற்குள் பணிகள் நிறைவடைந்து, குடிநீர் விநியோகம் துவங்கும். இத்திட்டத்தால், முருகன் கோவிலில் நிலவி வரும் குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தரமாக தீர்வு காணப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.