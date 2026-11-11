மடிமைகண்டிகை கிராமத்தில் பெருமாள் சிலை கண்டெடுப்பு
மடிமைகண்டிகை கிராமத்தில் பெருமாள் சிலை கண்டெடுப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
பொன்னேரி: பொன்னேரி அருகே, மரத்தின் கீழ், இரண்டு அடி உயரமுள்ள உலோகத்தாலான பெருமாள் சிலையை கிராம மக்கள் கண்டெடுத்து, வருவாய் துறையினரிடம் நேற்று ஒப்படைத்தனர்.
பொன்னேரி அடுத்த மடிமைகண்டிகை கிராமம் அருகே கிராமவாசி ஒருவர் நேற்று மாலை, மேய்ச்சலுக்கு சென்ற மாடுகளை தேடி கொண்டு சென்றார்.
அப்போது அங்குள்ள வேப்பமரத்தின் கீழ் இரண்டு அடி உயரம் கொண்ட பீடத்துடன் கூடிய உலோகத்தாலான பெருமாள் சிலை ஒன்று இருப்பதை கண்டார்.
இது குறித்து கிராம மக்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். கிராம மக்கள் அங்கு சென்று பெருமாள் சிலை பார்த்து பரவசம் அடைந்தனர்.
பின், பொன்னேரி வருவாய் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அங்கு வந்த அதிகாரி களிடம் கண்டெடுக்கப்பட்ட பெருமாள் சிலை ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அதிகாரிகள் அந்த சிலையை பொன்னேரி தாலுகா அலுவலக பதிவறையில் வைத்தனர். கண்டெடுக்கப்பட்டது ஐம்பொன் சிலையா என, தொல்லியல் துறையினர் மூலம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளதாக வருவாய் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
வேப்பமரத்தின் கீழ், மர்ம நபர்கள் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு சென்று உள்ளதாகவும் கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்தும் பொன்னேரி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.