நல்லதண்ணீர் குளம் நடைபாதையை சீரமைக்க கோரி கமிஷனரிடம் மனு
நல்லதண்ணீர் குளம் நடைபாதையை சீரமைக்க கோரி கமிஷனரிடம் மனு
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகராட்சியில் உள்ள நல்லதண்ணீர் குளம் பூங்கா, நடைபாதையை சீரமைத்து தர வேண்டும் என, கமிஷனரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
திருத்தணி நகராட்சி, 5வது வார்டில் நல்லதண்ணீர் குளம் உள்ளது. இக்குளத்தை, ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன், 1.50 கோடி மதிப்பீட்டில் துார்வாரி, சுற்றுச்சுவர், நடைபாதை, சிறுவர் பூங்கா மற்றும் மின் விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டன.
இதனால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில், நகர மக்கள் நடைபயிற்சி சென்றும், சிறுவர் – சிறுமியர் பூங்காவில் விளையாடியும் வருகின்றனர்.
நகராட்சி நிர்வாகம் முறையாக நடைபாதை, பூங்கா மற்றும் மின்விளக்குகள் பராமரிக்காததால், தற்போது நடைபாதை, பூங்கா சேதம் அடைந்துள்ளன. அதனால், நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, நேற்று 5வது வார்டு கவுன்சிலர் குமுதா, கமிஷனரிடம் குளத்தை சீரமைக்கக் கோரி மனு அளித்துள்ளார்.
அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நடைபாதையில் கற்கள் சேதமடைந்துள்ளதால், மக்கள் நடந்து செல்வதற்கு சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். பூங்காவில் உள்ள உபகரணங்களும் சேதமடைந்துள்ளன.
இதுதவிர, குளக்கரையில் உள்ள காரியமேடை, குளியல் அறை, கழிப்பறை ஆகியவையும் சிதிலமடைந்துள்ளன. அவை அனைத்தையும் சீரமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மனுவை பெற்ற கமிஷனர் கன்னியப்பன், அவற்றை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்.