காட்டாங்கல் கால்வாய் கரையில் பனை விதை நடும் பணி தொடக்கம்
காட்டாங்கல் கால்வாய் கரையில் பனை விதை நடும் பணி தொடக்கம்
UPDATED : அக் 09, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
திருவள்ளூர்: தாமரைப்பாக்கம் காட்டாங்கல் கால்வாயின் கரையோரப் பகுதிகளில், பனை விதை நடவு செய்யும் பணியை, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
திருவள்ளூர் வட்டம், தாமரைப்பாக்கம் காட்டாங்கல் கால்வாயின் கரையோரப் பகுதிகளில், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் தனியார் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் சார்பில், ஒரு கோடி பனை விதை நடும் பணி தொடக்க விழா நேற்று நடந்தது.
கலெக்டர் கவிதா தலைமை வகித்து, ஒரு லட்சம் பனை விதைகளை நடும் பணியை தொடங்கி வைத்தார். பின், பாக்கம் ஊராட்சி கசுவா கிராமத்தில் உள்ள தனியார் முதியோர் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில், சர்வதேச முதியோர் தின விழாவையும் தொடங்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில், கொசஸ்தலையாறு வடிநில கோட்ட செயற்பொறியாளர் ராதாகிருஷ்ணன், வேளாண் இணை இயக்குநர் செல்வராஜு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.