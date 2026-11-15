பிளாஸ்டிக் பைகள் பறிமுதல் ரூ.17,500 அபராதம் வசூல்

UPDATED : நவ 14, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில் தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பைகள் வைத்திருந்த கடைகளுக்கு, 17,500 ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது.
ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு, தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது. இருப்பினும் தடையை மீறி, திருவள்ளூர் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில், பிளாஸ்டிக் பை, டம்ளர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், பூக்கடைகள், இனிப்பு கடைகள், சாலையோர உணவகங்களில், பிளாஸ்டிக் பைகள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
திருவள்ளூர் நகராட்சி கமிஷனர் சந்தானம் உத்தரவின்படி, நேற்று திருவள்ளூர் ஜெ.என்.சாலை, ராஜாஜி சாலை பகுதிகளில் உள்ள கடைகள் மற்றும் சாலையோர உணவகங்களில், சுகாதார அலுவலர் மோகன் தலைமையிலான சுகாதார ஊழியர்கள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, கடைகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, 60 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு, 17,500 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, உடனே நகராட்சி அலுவலர்கள் வசூல் செய்தனர்.
‘‘கடைகளில் சோதனை நடவடிக்கை தொடரும் எனவும், தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இருந்தால், அபராதம் வசூலிக்கப்படுவதுடன், குற்ற நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும்,” என, கமிஷனர் சந்தானம் தெரிவித்தார்.