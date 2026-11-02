பிளாஸ்டிக் கழிவு பிரிக்கும் பணி கலெக்டர் கவிதா திடீர் ஆய்வு
பிளாஸ்டிக் கழிவு பிரிக்கும் பணி கலெக்டர் கவிதா திடீர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 01, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:44 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் நகராட்சியில் சேகரமாகும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை தரம் பிரிக்கும் பணியை, கலெக்டர் கவிதா திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
திருவள்ளூர் நகராட்சியில், 27 வார்டுகளில், 19,022 குடியிருப்புகள் உள்ளன. நகராட்சியின் மொத்த மக்கள் தொகை, 82,185 ஆக உள்ளது. தேர்வு நிலை நகராட்சியான திருவள்ளூரில் உருவாகும் மொத்த குப்பை கழிவுகளில், 13 டன் மக்காத குப்பையாக அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அவற்றில், துாய்மை பணியாளர்களால் தினந்தோறும் தரம் பிரித்து பெறப்படும் மக்காத குப்பை கழிவுகளில், 3 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், மறுசுழற்சிக்காக விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
மீதமுள்ள 10 டன் மக்காத குப்பை கழிவுகளை, அனைத்து குடியிருப்பு மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் சேகரிக்கப்பட்டு, நகராட்சி அலுவலக வளாகம் மற்றும் ஈக்காடு ஆகிய இடங்களில் உள்ள வளம் மீட்பு மையத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. பின், மக்காத பிளாஸ்டிக் பொருட்களை சிறு, சிறு துண்டுகளாக வெட்டி, கட்டும் பணி நடக்கிறது.
இந்நிலையில், அப்பணியை, கலெக்டர் கவிதா நேற்று முன்தினம் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்கு தரம் பிரிக்கப்படும் மட்கும் குப்பை கழிவுகள் குறித்த விபரங்களை, ஊழியர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
பின், எந்த குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களிலும், குப்பை கழிவுகளை விட்டு விடாமல் சேகரம் செய்யவும், தரம் பிரிக்கவும், பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், தரம் பிரித்து பெறப்படும் அனைத்து மட்காத குப்பை கழிவுகளையும் உடனடியாக கட்டி, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைக்கவும் அறிவுறுத்தினார்.
இந்த ஆய்வின்போது, சுகாதார அலுவலர் மோகன், சுகாதார ஆய்வாளர் விஜய் மற்றும் துாய்மை இந்தியா திட்ட பரப்புரையாளர்கள் பங்கேற்றனர்.