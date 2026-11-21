பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்டம் விழிப்புணர்வு ஊர்தி பேரணி
பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்டம் விழிப்புணர்வு ஊர்தி பேரணி
ADDED : நவ 20, 2026 03:03 PM
திருவள்ளூர்: பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்ட விழிப்புணர்வு ஊர்தி பேரணியை, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், வேளாண் உழவர் நலத்துறை சார்பில், பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்ட விழிப்புணர்வு ஊர்தி பேரணியை, கலெக்டர் கவிதா நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
அதன்பின், திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா கூறியதாவது:
மத்திய அரசு, சம்பா நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை, டிச., 1 வரை நீட்டித்துள்ளது.
காலநிலை மாற்றத்தால், மழைப்பொழிவில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் பூச்சி நோய் தாக்குதல் போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுசெய்ய, விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
சம்பா பருவத்தில் நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் விவசாயிகள், ஏக்கருக்கு 573 ரூபாயை, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், இ- – சேவை மையங்களில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால கெடுவுக்குள் செலுத்தி காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும், நடப்பு ஆண்டில், சிறப்பு பருவத்தில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட, 658 கிராம பகுதிகளில் சாகுபடி செய்துள்ள சம்பா நெல் – 2-க்கு, வரும் டிச., 1 வரை விவசாயிகள் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
பதிவு செய்த விபரங்கள் அனைத்தும் சரியாக உள்ளனவா என, விவசாயிகள் உறுதி செய்து கொள்ள வசதியாக, விழிப்புணர்வு ஊர்தி தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த ஊர்தி, மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில், வேளாண் இணை இயக்குநர் செல்வராஜு, கலெக்டரின் வேளாண் நேர்முக உதவியாளர் வேதவல்லி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.