15 ஆண்டாக திறக்கப்படாத ‘போலீஸ் பூத்’ காக்களூரில் குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரிப்பு
15 ஆண்டாக திறக்கப்படாத ‘போலீஸ் பூத்’ காக்களூரில் குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:24 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே உள்ள காக்களூர் ஊராட்சியில், 15 ஆண்டுகளாக ‘போலீஸ் பூத்’ திறக்கப்படாமல் உள்ளதால், அப்பகுதியில் திருட்டு உள்ளிட்ட குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
திருவள்ளூரை ஒட்டியுள்ளது காக்களூர் ஊராட்சி. இந்த ஊராட்சியில், வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, வி.எம்., நகர், மாருதி நியூ டவுன், ஆஞ்சநேயபுரம், பூங்கா நகர், ஆசிரியர் காலனி உள்ளிட்ட ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன.
அந்த ஊராட்சியில், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து செயின் பறிக்கும் கொள்ளையர்கள், அடிக்கடி கைவரிசையைக் காட்டி வருகின்றனர்.
எனவே, அப்பகுதியின் முக்கிய நுழைவாயிலாக உள்ள காக்களூர் ஆஞ்சநேயர் கோவிலின் அருகே, அப்பகுதி மக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் ‘போலீஸ் பூத்’ கட்டி, கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் திறப்பு விழாவும் நடத்தினர்.
ஆனால், போலீசார் அங்கு முறையாக பணியில் அமர்த்தப்படாததால், அந்த ‘போலீஸ் பூத்’ மூடியே கிடக்கிறது. அதேசமயம், அப்பகுதியில் பூட்டை உடைத்து திருட்டு, நகை பறிப்பு சம்பவங்கள், மாணவியரை கேலி செய்வது போன்ற குற்றச்செயல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
எனவே, காக்களூர் ஊராட்சியில் கட்டப்பட்டுள்ள ‘போலீஸ் பூத்’தில், 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் போலீசாரை நியமித்து, முறையாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சாய் பிரணீத் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.