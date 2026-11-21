ஏ.டி.எம்., மையத்தில் கூடுதல் கண்காணிப்பு வங்கி மேலாளர்களுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தல்
ஏ.டி.எம்., மையத்தில் கூடுதல் கண்காணிப்பு வங்கி மேலாளர்களுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 20, 2026 07:50 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: ‘ஏ.டி.எம்., மைய கண்காணிப்பில், கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்’ என, வங்கி மேலாளர்களுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தினர்.
கும்மிடிப்பூண்டி புறவழிச்சாலையில், நேற்று (நவ.,19) அதிகாலை, எஸ்.பி.ஐ., – ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தை உடைத்து, மர்ம நபர் ஒருவர் கொள்ளையடிக்க முயன்றார்.
இந்த சம்பவத்தின் போது, ஏ.டி.எம்., மைய கேமரா வேலை செய்யாததால், அந்த நபரை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, ஏ.டி.எம்., மைய கண்காணிப்பில், வங்கி நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து, போலீசார் தரப்பில் இன்று (நவ.,20) மாலை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
கும்மிடிப்பூண்டி டி.எஸ்.பி., சசிதர் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில், 40 வங்கி மேலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், டி.எஸ்.பி., சசிதர் கூறியதாவது:
அனைத்து ஏ.டி.எம்., மையங்களிலும், ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் மற்றும் அலாரம் வேலை செய்கிறதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கண்ணுக்கு புலப்படாத ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா ஒன்றை, மறைவான இடத்தில் வைக்க வேண்டும். மாதம் ஒரு முறை, ஏ.டி.எம்., மைய கொள்ளை தடுப்பு ஒத்திகை நடத்த வேண்டும்.
ஏ.டி.எம்., மையத்தில் காவலாளி ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும். அனைத்து ஏ.டி.எம்., மையங்களின் கண்காணிப்பு கேமாரக்களின் காட்சிகளை, கும்மிடிப்பூண்டி டி.எஸ்.பி., முகாம் அலுவலகத்தில் இருந்து கண்காணிக்கும் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.