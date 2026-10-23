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தாய், மகனுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தவருக்கு போலீஸ் வலை
தாய், மகனுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தவருக்கு போலீஸ் வலை
ADDED : அக் 22, 2026 04:57 PM
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ஆர்.கே.பேட்டை: தாய் மற்றும் மகன் மீது தாக்குதல் நடத்தி, கொலை மிரட்டல் விடுத்த, விஜயகுமார், 28, என்பவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த ராமபத்திரகண்டிகையை சேர்ந்தவர் சுபாஷினி, 37. அதே கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விஜயகுமார், 28. இவர்களுக்குள் முன்விரோதம் உள்ளது.
நேற்று, சுபாஷினி வீட்டுக்குள் புகுந்த விஜயகுமார், சுபாஷினியை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதை தட்டிக்கேட்ட, சுபாஷினியின் மகன் பெருமாளையும், விஜயகுமார் அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, சுபாஷினி அளித்த புகாரின்படி, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தலைமறைவாக உள்ள விஜயகுமாரை தேடி வருகின்றனர்.