போதையில் இருதரப்பினர் மோதல் ஆறு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு
போதையில் இருதரப்பினர் மோதல் ஆறு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு
ADDED : நவ 10, 2026 05:05 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் பகுதியில், மது அருந்தும் போது மோதலில் ஈடுபட்ட, இருதரப்பை சேர்ந்த ஆறு பேர் மீது, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் முருகன், 46. இவர், நேற்று (நவ.,9) இரவு, தனது நண்பர்களான கிருஷ்ணமூர்த்தி, சதீஷ் ஆகியோருடன், திருவள்ளூர் பகுதியில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கீழ் மது அருந்திக் கொண்டிருந்தார்.
அங்கு, பெரியகுப்பத்தைச் சேர்ந்த செல்வம், 29, வினோத், 29, தாமோதரன், 38, ஆகியோரும் மது அருந்திக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, இரு தரப்பினரிடையே, பணம் கொடுக்கல் – வாங்கலில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஒருவரை ஒருவர் மது பாட்டிலால் தாக்கிக்கொண்டனர்.
இதில் படுகாயமடைந்த முருகன், சதீஷ் மற்றும் செல்வம் ஆகிய மூவரும், திருவள்ளூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இதில், சதீஷ், முருகன் ஆகிய இருவரும், சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, செல்வம், முருகன் ஆகியோர் கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் நகர போலீசார், ஆறு பேர் மீதும் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.