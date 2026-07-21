காசிநாதபுரம் கூட்டு சாலையில் பள்ளம்; விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
காசிநாதபுரம் கூட்டு சாலையில் பள்ளம்; விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:57 AM
திருத்தணி: திருத்தணி காசிநாதபுரம் கூட்டு சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தால், விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.
திருத்தணி, கலைஞர் நகர் அருகே செல்லும் நந்தியாற்றின் உயர்மட்ட பாலம் அருகே, காசிநாதபுரம் கூட்டு சாலை வழியாக திருவள்ளூர், சென்னை, நாகலாபுரம், நல்லாட்டூர் மற்றும் திருப்பதி போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, 24 மணி நேரமும், அனைத்து வகையான வாகனங்களும் சென்று வருகின்றன.
குறிப்பாக, திருத்தணி, சோளிங்கர் மற்றும் திருப்பதி பகுதிகளில் இருந்து, அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள், லாரிகள், வேன், கார் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்கள், அதிக அளவில் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், காசிநாதபுரம் கூட்டு சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டு நெடுஞ்சாலை சேதமடைந்துள்ளது.
இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், விபத்து அச்சத்துடன் கடந்து செல்கின்றனர்.
குறிப்பாக, இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், அடிக்கடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து, படுகாயத்துடன் செல்கின்றனர்.
ஆட்டோ, கார் போன்ற வாகனங்களும் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, இச்சாலை பள்ளத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, பலமுறை நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும், இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை.
அடுத்த மாதம், திருத்தணி முருகன் கோவிலில் நடைபெற உள்ள ஆடி கிருத்திகை விழாவிற்கு, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள், வாகனங்கள் மற்றும் பாதசாரிகளாக இவ்வழியாக திருத்தணி நகருக்கு வருவர்.
இந்த சாலையை சீரமைக்காவிட்டால், பெரிய விபத்துகள் நிகழும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, கலெக்டர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலி யுறுத்தி வருகின்றனர்.