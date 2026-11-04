திருவள்ளூரில் நாளை மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்
திருவள்ளூரில் நாளை மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 04:36 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தில் நாளை, மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாக, மின் கோட்ட செயற்பொறியாளர் விஜயசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மின் கோட்ட செயற்பொறியாளர் விஜயசங்கர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தில் உள்ள மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில், மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம், நாளை காலை 11:00 மணி முதல், மதியம் 1:30 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
அதில், திருவள்ளூர் மின் பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் விஜயசங்கர், மின் நுகர்வோரிடம் இருந்து மனுக்களை பெற உள்ளார்.
எனவே, திருவள்ளூர் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட மின் நுகர்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள், தங்கள் பகுதியில் நிலவும் மின் துறை சம்பந்தமான புகார்களை, இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.