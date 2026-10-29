சிறிய மழைக்கே கம்பிகள் அறுந்து மின்சாரம் துண்டிப்பு அவலம்! போதிய ஊழியர்கள் இல்லாததால் சீரமைப்பும் மந்தம்
சிறிய மழைக்கே கம்பிகள் அறுந்து மின்சாரம் துண்டிப்பு அவலம்! போதிய ஊழியர்கள் இல்லாததால் சீரமைப்பும் மந்தம்
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர், கும்மிடிப்பூண்டி, திருவாலங்காடு உட்பட பல பகுதிகளில் உள்ள மின்கம்பிகள், 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்டவை என்பதால், சிறு காற்றுடன் மழை பெய்தால் அவை அறுந்து, பல மணிநேரம் மின்தடை ஏற்பட்டு வருகிறது. பல மணி நேரம் மின்சாரமின்றி பரிதவிக்கும் மக்கள், ‘மழைக்காலத்தில் இப்பிரச்னை பூதாகரமாகும் கிளம்பும் நிலை உள்ளதால், போர்க்கால அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மின் கோட்டத்தில், திருவள்ளூர், திருத்தணி மற்றும் திருமழிசை ஆகிய மூன்று மின் வாரிய கோட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகங்கள் உள்ளன.
அந்த கோட்டத்தில், 3.54 லட்சம் வீட்டு மின் இணைப்புகள் உள்ளன. 1.50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாய இணைப்புகள் உள்ளன.
இவற்றுக்கு மின்சாரம் விநியோகிக்க மூன்று கோட்டங்களில், 25 துணை மின் நிலையங்கள், 90க்கும் மேற்பட்ட மின்மாற்றிகள் வாயிலாக, மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதில், துணை மின் நிலையங்கள் அனைத்தும், 110 கே.வி., மின்சாரம் தாங்கும் வகையில் தான் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
அதிகரித்து வரும் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, வீடுகளுக்கு கூடுதல் மின்சாரம் வழங்க முடியாமல், அனைத்து துணை மின் நிலையங்களும் திணறி வருகின்றன.
தவிர, திருவள்ளூர், திருத்தணி, கடம்பத்துார், கும்மிடிப்பூண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்கம்பங்கள் மற்றும் கம்பிகள் அனைத்தும், 35 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அமைக்கப்பட்டவை. தற்போது அவை வலு குறைந்து, சாதாரண காற்றடித்தால் கூட மின் துண்டிப்பு ஏற்படுகிறது.
துண்டிக்கப்பட்ட மின் கம்பிகளில் ஒட்டு போட்டு, தற்காலிக சீரமைப்பு பணி மேற்கொண்டு, தொடர்ந்து மின்சாரம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வப்போது அவை அறுந்து விடுவதால், மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு, மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இவற்றை சீரமைப்பது குறித்து, மின் வாரிய அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டாலும், அதிகாரிகள் உரிய பதில் அளிப்பதில்லை.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், வெள்ளம், மழைக்காலத்தில் பொதுமக்கள் எவ்வித இடையூறுக்கும் ஆளாகாத வகையில், மின் துறையினர் தயார் நிலையில் இருக்க, கலெக்டர் கவிதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஆனால், கும்மிடிப்பூண்டி, திருவாலங்காடு உட்பட பெரும்பாலான பகுதிகளில், மழைக்காலத்தில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு, இருளில் மூழ்குகிறது.
தவிர, இடி, மின்னல் உடன் சிறிய அளவில் காற்று அடித்ததால், திருவள்ளூர் நகரம் மற்றும் அருகில் உள்ள திருப்பாச்சூர், பாண்டூர் உட்பட மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும், பல மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்தால், மக்களின் மின் தேவையை மின் வாரியம் எப்படி சமாளிக்கும் என கேள்வி எழுந்துள்ளது.
பகுதிமக்கள் கூறியதாவது:
மாவட்டத்தில் மேற்பார்வை பொறியாளர் அலுவலகம் புதிதாக தொடங்கப்பட்டு, மேற்பார்வை பொறியாளரும் நியமனம் செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து, மின் பிரச்னை தீர்க்கப்படும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தினமும் மின்வெட்டு பிரச்னையால் தவித்து வருகிறோம்.
மழைக்காலத்தில் புகார் அளித்தால்கூட, உடனே வந்து பார்ப்பதற்கு, கிராம பகுதிகளில் ஊழியர்கள் வருவதில்லை. கேட்டால், பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை என்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மின்வாரிய அலுவலர் ஒருவர் கூறியதாவது:
வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள, 5,877 மின் கம்பங்கள், 195 கி.மீ., மின் கம்பி, 17 மின்மாற்றிகள் ஆகியவை தயார் நிலையில் உள்ளன. எனினும், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட மின் கம்பிகள், ஒட்டு போட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளன.
சிறியளவில் காற்றடித்தாலும், அந்த மின் கம்பிகள் அறுந்து விடுகின்றன. மேலும், மின் மாற்றிகளிலும், அடிக்கடி ‘டிரிப்’ ஏற்பட்டு, மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு விடுகிறது.
அவற்றை சரி பார்க்க, போதிய ஊழியர்கள், மின் வாரியத்தில் இல்லை. குறிப்பாக, கிராமங்களில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டால், பழுதை நீக்க பல மணி நேரம் ஆகும் நிலையே உள்ளது.
மழைக்காலத்தை ஒட்டி, போதுமான அளவு மின் பராமரிப்பு ஊழியர்களை, அரசு நியமனம் செய்தால், கிராமங்களில் ஏற்படும் மின் தடையை சீரமைக்க இயலும். தமிழக அரசு தான் இதற்கு, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.