மின்வெட்டால் மக்கள் தவிப்பு நள்ளிரவில் வல்லுாரில் மறியல்
மின்வெட்டால் மக்கள் தவிப்பு நள்ளிரவில் வல்லுாரில் மறியல்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:58 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:54 PM
மீஞ்சூர்: வல்லுார், அத்திப்பட்டு பகுதிகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் மின்வெட்டால் தவித்து வரும் மக்கள் மின்வாரியத்தை கண்டித்து நள்ளிரவில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மீஞ்சூர் அடுத்த பட்டமந்திரி, வல்லுார், அத்திப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு, அங்குள்ள மேலுார் துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரம் வினியோகம் நடைபெறுகிறது.
கடந்த சில நாட்களாக மேற்கண்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்படுதால் பொதுமக்கள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம், மாலை 6:00 மணிக்கு மின்வெட்டு ஏற்பட்டு நள்ளிரவு நீடித்தது. மின்விசிறி, ஏசி., உள்ளிட்டவைகளை பயன்படுத்த முடியாமல், மக்கள் துாக்கமின்றி தவித்தனர்.
ஆத்திரமடைந்த மக்கள் நள்ளிரவில் பொன்னேரி – திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் அறிந்த மீஞ்சூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சு நடத்தினர்.
மின்வாரிய அலுவலர்களிடம் தெரிவித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். மின்பழுது சரிசெய்யப்பட்டு மின்சாரம் வினியோகம் சீரானதை தொடர்ந்து கலைந்து சென்றனர்.
பொதுமக்களின் போராட்டத்தால், ஒரு மணிநேரம், பொன்னேரி – திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதித்தது.