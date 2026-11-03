மின் கம்பங்களில் படர்ந்துள்ள கொடிகள்: காக்களூரில் மின் வினியோகம் பாதிப்பு
மின் கம்பங்களில் படர்ந்துள்ள கொடிகள்: காக்களூரில் மின் வினியோகம் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:05 PM
திருவள்ளூர்: காக்களூர் - புட்லுார் சாலையோரம் உள்ள மின் கம்பங்களில் கொடிகள் படந்துள்ளதால், அப்பகுதியில் அடிக்கடி மின் வினியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது.
காக்களூரில் இருந்து புட்லுார் ரயில் நிலையம் செல்லும் பகுதியில், 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளும், காக்களூர் தொழிற்பேட்டையும் அமைந்துள்ளன.
அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கும், காக்களூர் தொழிற்பேட்டைக்கும் மின்சாரம் வினியோகிக்க, சாலையோரம் மின் மாற்றிகளும், மின் கம்பங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகளில், கொடிகள் வளர்ந்து படர்ந்துள்ளன. அவற்றை அகற்றாமல், மின் வாரியம் அலட்சியமாக உள்ளது.
மின் கம்பிகளில் படர்ந்துள்ள கொடிகளால், அப்பகுதியில் அடிக்கடி மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படுகிறது. இதனால், காக்களூர் - புட்லுார் செல்லும் வழியில் உள்ள வீடுகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், காக்களூர் தொழிற்பேட்டையில் அடிக்கடி மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதால், உற்பத்தி பெருமளவு பாதிக்கப்படுவதாக, தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
எனவே, மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகளில் படர்ந்துள்ள கொடிகளை, மின் வாரிய அதிகாரிகள் அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.